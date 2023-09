Al giorno d’oggi seguire tutte le partite della propria squadra del cuore prevede un costo davvero oneroso. In passato con un solo abbonamento si riusciva ad avere l’esclusiva su tutte le partite di Serie A, Champions League e Europa League. Adesso non è più così e per seguire tutte le competizioni a cui partecipa la tua squadra bisogna sottoscrivere diversi abbonamenti, e tutti hanno un costo ingente.

Se oltre le partite di campionato si vogliono seguire le partite di Champions League bisogna sottoscrivere un abbonamento con Dazn, uno con Amazon Prime e uno con Now TV. Ciò si traduce in una spesa enorme che non tutte le famiglie possono permettersi.

C’è però un modo in cui è possibile risparmiare almeno sulle partite trasmesse da Dazn.

Il pass annuale su Dazn conviene?

Con Dazn c’è la possibilità, oltre al solito abbonamento Standard mensile, di sottoscriverne uno annuale che ti permette di risparmiare un bel po’ di soldi.

Le tariffe di Dazn per la stagione 2023/2024 sono le seguenti:

Piano annuale a rate -30,99 euro al mese;

-30,99 euro al mese; Piano mensile -40,99 euro al mese;

-40,99 euro al mese; Piano annuale intero-299 euro da pagare subito (25 euro al mese).

Il pass annuale è molto conveniente perché, seppur da pagare in un’unica tranche, ti permette di risparmiare ben 190 euro all’anno.

Esiste inoltre un’altra opzione, Dazn Start che con 9,99 euro al mese oppure 89,99 euro annuali offre tanti eventi sportivi. Attenzione però perchè questo piano non include le partite di Serie A e di conseguenza è conveniente solo per gli appassionati di altri sport.