Una fantastica promozione vi attende in casa WindTre, in questi giorni gli utenti che decidono i abbandonare Iliad o anche un MVNO, hanno in effetti la possibilità di richiedere la GO 150 M Easy Pay, una soluzione davvero invitante ed intrigante, capace di nascondere al proprio interno tantissimi contenuti.

Per attivarla basta collegarsi al sito ufficiale e richiedere direttamente la portabilità del proprio numero di telefono, a patto che si provenga da uno dei suddetti operatori telefonici, in cambio sarà necessario versare inizialmente un contributo quasi azzerato, infatti la SIM e la spedizione a domicilio sono completamente gratuite. L’unico limite della promo riguarda la necessità di pagare il canone con il conto corrente bancario, ricordiamo infatti che essendo in versione Easy Pay, non sarà possibile versare il tutto tramite il credito residuo.

Approfittate delle offerte Amazon che avrete gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

WindTre, offerte di Settembre dai prezzi pazzi

Il suo costo fisso è di soli 7,99 euro al mese, promozione che richiede un versamento minimo su base mensile, ma che allo stesso tempo si riserva di promettere un bundle di assoluto rispetto: 150 giga di internet alla velocità del 4G+, passando anche per illimitati minuti che possono essere utilizzati verso tutti, con 50 SMS da inviare ad amici e parenti liberamente.

I vincoli sono limitati alla sola permanenza in WindTre per un periodo di almeno 24 mesi, così comunque da essere sicuri che non abbandonerete l’azienda, in caso contrario sarete costretti a versare una penale del valore variabile.