Con TIM tutti gli utenti possono avere libero accesso ad un’offerta a titolo completamente gratuito, infatti è possibile richiedere la soluzione TIM Power Supreme Easy, con la quale poter richiedere l’attivazione di addirittura 150 giga al mese.

Il suo punto di forza è proprio l’offrire la possibilità al consumatore finale di non pagare nemmeno un centesimo la prima mensilità, ciò sta a significare che si verserà il contributo fisso di 7,99 euro al mese, solo a partire dal secondo rinnovo. Il canone, tuttavia, sarà da pagare tramite conto corrente bancario, sottolineando infatti non essere possibile versare il tutto tramite il credito residuo (almeno per questa variante da 150 giga).

Ricordatevi di iscrivervi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare i codici sconto gratis ed un lungo elenco di promozioni Amazon gratis.

TIM, offerte a non finire con questi sconti

I contenuti effettivamente offerti ai consumatori finali sono molto validi e vari, nello specifico parliamo di 150 giga di internet alla velocità del 4G+, con il quale poter navigare sia in italia che in Europa, ma anche di illimitati minuti e SMS, in modo da avere piena libertà di contattare chiunque si desideri. Una rapida estensione del bundle la si può ottenere nel momento in cui si fosse in possesso di un abbonamento TIM Unica Power, ovvero la fibra a casa, infatti in questo caso la velocità di navigazione salirebbe fino al 5G, con giga illimitati utilizzabili ogni mese.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, non sono previsti vincoli contrattuali di durata, così da poter abbandonare quando si vorrà direttamente TIM.