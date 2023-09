L’interesse che lega il pubblico a WhatsApp è esemplificativo della fidelizzazione sempre più alta verso la piattaforma di messaggistica istantanea. Sia gli utenti con smartphone Android sia gli utenti con iPhone sono costantemente alla ricerca di trucchi e segreti per migliorare nonché semplificare la loro esperienza in chat.

WhatsApp, come inviare messaggi senza essere online

Uno dei trucchi, ancora oggi, più ricercati da parte del pubblico è quello relativo alla possibilità di inviare messaggi senza essere online. Nel corso di questi ultimi mesi, la chat ha garantito una soluzione intermedia agli utenti, con la possibilità – attraverso il Impostazioni – di nascondere ultimo accesso e stato online. Gli utenti però hanno a loro disposizione altre due possibilità da non sottovalutare.

Tra le soluzioni efficaci per inviare messaggi da posizione di offline vi sono le notifiche. Tutte le nuove versioni di WhatsAPp su dispositivi Android così come su iPhone consentono di rispondere a messaggi direttamente attraverso l’applicazione. Così facendo, gli iscritti alla piattaforma andranno ad inviare messaggi ad amici e conoscenti, con lo stato online completamente occultato. Con le notifiche, unico limite, è però possibile inviare un solo messaggio alla volta e non messaggi multipli.

Su Android e iOS un’altra soluzione da tenere particolarmente a mente è quella degli assistenti virtuali, Google Assistant e Siri. Attraverso le due AI infatti gli utenti possono dettare il testo da scrivere e il contatto scelto per poi programmare l’invio del messaggio senza accedere in piattaforma. L’unico limite di questo sistema è che gli assistenti virtuali per ora non possono inviare messaggi nei gruppi.