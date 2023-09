Perché scegliere di attivare una promozione Vodafone sulla propria linea di casa? Beh, i motivi sono molto semplici. Per prima cosa, dalle ultime analisi condotte, l’operatore risulta essere il migliore del Paese sia per qualità che per velocità. In secondo luogo grazie alla Fibra Vodafone avrai una connessione super potente: potrai navigare senza limiti e interruzioni.

Grazie a quest’ultima potrai guardare i tuoi film e le serie preferite in 4k, oppure giocare con una visione ultra definita in HD. La rete è perfetta anche per il tuo lavoro. In caso di videocall avrai sempre linea e non perderai mai la concentrazione cercando di risolvere i problemi di connessione.

Con Vodafone il limite è l’infinito

Vodafone propone l’offerta per la linea fissa Internet Unlimited. Il costo della promo è in sconto speciale a 24,90€ al mese invece di 27,90€.

Scegliendo questa tariffa davvero economica, avrai internet senza limiti grazie alla migliore tecnologia sulla piazza. La tua connessione sarà senza pari con il Modem Wi-Fi incluso e già ottimizzato per darti un segnale perfetto. Inoltre attivando la promo online, avrai anche chiamate senza limiti.

Potrai recidere il contratto in qualsiasi momento tu voglia, nel caso dovessi cambiare idea, senza costi ulteriori ma soltanto finendo di pagare, se sceglierai l’opzione rateizzata, le rate che ti restano della fattura iniziale da 39,90€ in prima fattura per l’attivazione.

Sul sito, prima di concludere con l’acquisto della promo, c’è di fianco il tasto per verificare la copertura della tua casa gratuitamente! Questa opzione è molto comoda e soprattutto rappresenta la totale trasparenza dell’operatore nei confronti dei propri clienti. Vi raccomandiamo di effettuare il controllo, potrebbe capitare che nella vostra area non sia disponibile la FIBRA e non potreste accedere ai servizi elencati.