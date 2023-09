Un volantino folle attende tutti gli utenti da Euronics, per poco tempo infatti è possibile accedere ad un numero impressionante di riduzioni, capaci di garantire un risparmio che travalichi le più rosee aspettative, offrendo in cambio agli utenti i prezzi migliori del momento.

Se volete essere sicuri di poter risparmiare con euronics, non dovete fare altro che approfittare sin da subito delle pagine della campagna, recandovi il prima possibile in uno dei tantissimi negozi coinvolti. Ci teniamo a sottolineare che gli stessi prezzi potrebbero non essere attivi sul sito ufficiale dell’azienda.

Scoprite le offerte Amazon esclusive, iscrivendovi quanto prima ad un canale Telegram interamente dedicato, sul quale trovare anche i prezzi più bassi del momento.

Euronics, offerte incredibili con i prezzi del momento

Solo per qualche giorno è possibile approfittare di una importante selezione di offerte Euronics dai prezzi decisamente convenienti, applicate sugli smartphone di fascia più alta. I prodotti di casa Apple sono coinvolti direttamente, come nel caso del penultimo Apple iPhone 14 Pro Max, che costa 1299 euro, oppure di Apple iPhone 14, il modello più economico della scorsa lineup, in vendita a 829 euro.

Gli utenti interessati ai dispositivi di casa Android, potranno invece affondare a piene mani nel mondo Samsung, approfittando dell’accoppiata Galaxy Z Flip5, disponibile a 1099 euro, oppure Galaxy S23, che viene commercializzato alla modica cifra di 859 euro. Volendo cercare infine di risparmiare un pochino, il consiglio è di approfittare di Motorola Razr 40, un prodotto generalmente economico, che costa 699 euro, anch’esso un ottimo flip-phone. Tutti gli altri sconti li potete visionare poco sotto o online.