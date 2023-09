Il servizio Telepass esiste già a partire dagli anni 90 e ha rappresentato, fin da subito, per gli italiani, uno strumento molto amato ed apprezzato.

Il Telepass è un dispositivo elettronico che viene posto sul parabrezza della propria auto.

Ogni volta che superiamo un varco autostradale, il dispositivo registra tale passaggio con il suo sonoro “bip” e addebita la spesa del pedaggio automaticamente alla carta di credito ad esso associata.

In questo modo, non si è più costretti ad aspettare quelle interminabili file per il pagamento dei caselli autostradali, a cercare le monete perse negli orifizi della propria auto e a fare retromarcia quando si è sbagliata corsia.

Insomma, Telepass è davvero un servizio molto utile e comodo e che, ad oggi, sta diventando ancora più conveniente.

Telepass: sconti tariffari e altri vantaggi

La convenienza di Telepass sta nell’introduzione di nuovi servizi destinati a migliorare non solo l’esperienza d’uso dell’utente ma anche ad ottenere un risparmio economico considerevole.

Infatti, per chi non ne fosse a conoscenza, Telepass ha istituito lo “Sconto Moto”.

Tale promozione, ideata per la prima volta nel 2017, è stata finalmente rinnovata e consente, ai proprietari di moto, di usufruire del 30% di sconto sulle tariffe autostradali di tutta Italia.

Tale sconto è associabile ad un’unica targa.

Inoltre, per chi oltre allo “Sconto Moto” ha attivo anche Telepass Famiglia, vedrà la sua tariffa mensile azzerarsi completamente. In questo modo potrà accedere al servizio in maniera assolutamente gratuita.

Scegliere Telepass conviene non solo perché consente di risparmiare tempo ed evitare eventuali situazioni di stress, considerata la comodità del suo utilizzo ma, la sua attivazione, consente di usufruire di ancora altri vantaggi, come:

la possibilità di accedere a corsie preferenziali e a considerevoli sconti tariffari.