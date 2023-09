Addio al telemarketing ingannevole: l’AGCOM pone fine all’attività illecita dei call center

L'AGCOM stabilisce nuove norme di condotta per regolamentare l'attività di telemarketing dei gestori telefonici e dei loro partner commerciali. Nuovi obblighi di trasparenza ed affidabilità contrattuale e penali elevate per tutti i call center che non rispettano le nuove leggi. L'accordo è già stato firmato dai più importanti operatori telefonici e mira a diventare operativo, a tutti gli effetti, intorno al mese di Febbraio 2024.