Il funzionamento delle schede microSD (e delle schede SD) è molto semplice: una volta inserite all’interno dei dispositivi compatibili (siano essi PC, smartphone, tablet, fotocamere e così via) e formattate in modo opportuno, esse vengono generalmente impiegate per l’archiviazione e il trasferimento dei dati.

Delle volte torna molto utile tenere una MicroSD in più nel cassetto, per poter archiviare dati in qualsiasi momento. Scopriamo insieme quella proposta da Amazon.

MicroSD Samsung da 256 GB in offerta su Amazon

Scegliere la microSD più adatta alle proprie necessità non è difficile, tuttavia bisogna districarsi tra caratteristiche e diciture che potrebbero non essere immediatamente comprensibili. Le microSD e le schede SD possono avere denominazioni differenti in base allo spazio di archiviazione di cui dispongono: le microSD/SD standard hanno una capacità massima di 2 GB e, a oggi, sono poco usate. Le microSDHC/SDHC (dove HC sta per High Capacity) dispongono di spazio di archiviazione che va dai 4 ai 32 GB, mentre le microSDXC (e SDXC) possono ospitare, in genere, dai 64 GB ai 2 TB di dati.

Un’altra caratteristica importantissima delle microSD (e delle schede SD) è la velocità minima con cui vengono scritti i dati. Questo parametro è di fondamentale importanza, in quanto permette di capire quale microSD potrebbe essere più adatta alle proprie esigenze: per esempio, in caso di utilizzo per la registrazione o l’acquisizione di immagini in rapida sequenza, è necessario disporre di una scheda di memoria particolarmente prestante in termini di scrittura.

La piattaforma Amazon sta proponendo una MicroSD Samsung da 256 GB ad un prezzo scontato rispetto al listino. Parliamo di 21.09 euro, scontata del 6%. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.