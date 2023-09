Una pazza offerta è disponibile oggi direttamente da Very Mobile, rappresenta la perfetta occasione per gli utenti per accedere a ben 120 giga di traffico dati al mese, ed avere in cambio anche un prezzo tutt’altro che elevato: soli 5,99 euro a rinnovo.

L’attivazione della promozione è alla portata di tutti gli utenti in possesso di determinati requisiti, corrispondenti per l’esattezza sempre alle stesse condizioni: provenienza da Iliad o da un MVNO, con portabilità obbligatoria. La richiesta è da presentare direttamente tramite il sito ufficiale, con SIM, attivazione e spedizione a domicilio a titolo completamente gratuite.

Scoprite quali sono le offerte Amazon ed anche i codici sconto gratis che potete avere solamente iscrivendovi al nostro canale Telegram.

Very Mobile, le offerte da 120 giga sono fantastiche

Gli utenti che vogliono attivare una promozione di Very Mobile, devono sapere che possono spendere pochissimo per la migliore in circolazione. Il suo prezzo fisso è di soli 5,99 euro al mese, un canone che riduce di molto la spesa che il consumatore finale deve sostenere, senza dover sottostare a rinunce di vario in genere in merito al bundle generalmente offerto.

Nello specifico parliamo di minuti e SMS completamente illimitati, che possono essere spesi a piacimento verso un qualsiasi numero di telefono, come anche 120 giga di traffico dati al mese. Gli utenti che dovessero terminare anzitempo i giga, non pagheranno alcun sovrapprezzo, ma potranno richiedere il rinnovo anticipato della promozione, pagandola interamente con una nuova data di scadenza (tramite l’app ufficiale di Very Mobile). Sono inclusi nello stesso prezzo anche tanti servizi completamente gratuiti.