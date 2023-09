WhatsApp da alcuni mesi ha messo a disposizione del pubblico una serie di novità di primo ordine. La piattaforma di messaggistica ha cambiato radicalmente la sua fisionomia sia sugli smartphone Android sia sugli iPhone, con un conseguente aumento delle funzionalità da parte degli utenti.

WhatsApp, la novità per modificare tutti i messaggi

Tra le principali novità che WhatsApp ha lanciato per i suoi utenti, un tool è particolarmente apprezzato dal pubblico: la funzione che consente di modificare i messaggi che già sono stati inviati in una chat singola o in un gruppo. In pratica, gli iscritti a WhatsApp avranno ora la possibilità di effettuare un pronto intervento e cambiare il testo di un messaggio, in caso di errori di forma.

Per modificare un messaggio si dovrà completare una semplice e veloce operazione. In primo luogo, gli utenti dovranno evidenziare il testo da modificare e successivamente, attraverso un menù a tendina, dovranno selezionare l’opzione Modifica. Come ultimo passaggio, si potrà modificare il testo ed eseguire un nuovo invio.

I destinatari non avranno alcuna possibilità di accedere al messaggio nella sua forma originaria ma, come già possibile per la funzione di eliminazione, riceveranno una notifica relativa all’avvenuto cambio del testo.

Quest’aggiornamento, che è presente sia su iPhone che su Android, ha da poco completato la sua fase di roll out sugli smartphone di ultima generazione. Il pubblico non ha nascosto l’apprezzamento per tale novità. Attraverso questo tool infatti sarà possibile evitare ogni errore di forma ed anche eventuali incomprensioni nelle diverse conversazioni di WhatsApp senza eliminare necessariamente i messaggi.