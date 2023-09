Iliad REGALA questo servizio gratis, ecco con quale offerta

Come visto anche in passato, Iliad ha scelto di introdurre sul sito ufficiale delle offerte periodiche, le quali vengono costantemente soppiantate da altre soluzioni altrettanto vantaggiose.

Durante le ultime settimane è ritornata una vecchia conoscenza che di certo farà piacere a coloro che vogliono entrare a far parte del gestore.

Iliad: ancora una volta primeggia il provider rosso, ecco la Giga 150 con tutto incluso a 9,99 € al mese

Con il tempo Iliad ha insegnato agli utenti che cambiare gestore potrebbe essere totalmente inutile dopo aver sottoscritto una delle sue offerte. Effettivamente, come dimostrano i dati, trovare un’offerta più vantaggiosa di quelle che propone il provider da ormai diversi anni risulta quasi completamente impossibile.

I vantaggi stanno sia nei contenuti che nel prezzo di vendita, così come nella durata del prezzo: quest’ultimo infatti non cambia mai e non è soggetto a rimodulazioni. Partendo proprio da questi presupposti, analizzando la nuova offerta lanciata sul sito ufficiale qualche giorno fa, si può capire che la volontà è quella di battere ancora una volta la concorrenza.

Il motivo principale per cui è tornata la Giga 150 è proprio questo: mettere le cose in chiaro con gli altri provider. Partendo dai contenuti inclusi al suo interno, bisogna citare per prima la possibilità di effettuare delle telefonate senza limiti grazie ai minuti illimitati. Ci sono poi anche i messaggi illimitati verso tutti e infine 150 giga per utilizzare la connessione ad Internet in 5G. Quest’ultima come al solito è gratis per chi sottoscrive la promo.

Ricordiamo che per utilizzare questo tipo di connessione, bisogna avere uno smartphone compatibile e risiedere in una zona provvista di infrastrutture giuste.

Il prezzo mensile dell’offerta corrisponde a 9,99 € al mese per sempre, senza cambi in corso d’opera.