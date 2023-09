Dal 18 settembre è disponibile anche in Italia il nuovo aggiornamento iOS 17 di casa Apple da scaricare sul proprio iPhone e su altri dispositivi. Voi lo spazio che occuperà tale aggiornamento è di 2,9 GB. Data la grandezza, servirà qualche minuto per far sì che questo venga scaricato; quindi, vi consigliamo di effettuarlo quando siete connessi ad una rete wi-fi e abbiate un po’ di tempo.

Una volta che il download sarà completato, il vostro iPhone dovrà essere riavviato, poi vi verrà chiesto il codice di sblocco dello smartphone e della SIM. Con esso verranno aggiunte nuove funzioni soprattutto riguardanti grafica e animazioni. Il sistema operativo punta anche al migliorare l’applicazione dei messaggi, che sarà più intuitiva e performante.

Le novità dell’aggiornamento iOS 17 per iPhone e iPad

Prima di elencarvi quali saranno le opzioni del nuovo aggiornamento iOS 17, faremo una breve premessa. Anche se non dovreste trovare le novità interessanti, consigliamo sempre di aggiornare i vostri dispositivi per questioni di sicurezza, non solo con sistema operativo Apple ma anche Android.

Andiamo al dunque. Tra le novità introdotte ci sono i Poster con cui potrete ideare schermate personalizzate con il vostro nome. Queste appariranno poi sull’iPhone dei vostri contatti quando li chiamerete. Tuttavia, questa funzione potrà essere usata solo se anche il contatto avrà aggiornato il proprio smartphone.

Altra funzione piuttosto comoda è la NameDrop grazie al quale potrete scambiare il vostro contatto con un’altra persona soltanto avvicinando i due iPhone. In quel momento apparirà un’animazione per condividere i numeri di telefono. Non tutti i dispositivi possono effettuare l’aggiornamento. Ovviamente iOS 17 sarà disponibile per tutti gli iPhone 15 e sui modelli degli ultimi anni. Chi possiede l’iPad potrà vedere tra le impostazioni iPadOs 17 disponibile per le generazioni più recenti del tablet.

Sia per l’iPhone che per l’iPad, nel caso non vi comparisse la finestra per il downolad del nuovo sistema Apple, basterà recarvi nelle impostazioni generali del dispositivo. In sostanza, a meno che i vostri conoscenti posseggano anche loro un iPhone, le nuove funzioni cambieranno ben poco.