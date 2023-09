GTA 6, la nuova versione sarà completamente diversa dalle altre

Il mondo di “Grand Theft Auto 6” (GTA 6) si sta espandendo, come suggeriscono le recenti indiscrezioni emerse online. Questo attesissimo titolo, successore del celebre GTA 5, promette di portare il franchise a nuovi livelli di profondità e realismo.

GTA 6: tutte le novità in arrivo

Le ultime informazioni trapelate provengono da un documento Google, rivelato da un gruppo anonimo di utenti. Questi dettagli, sebbene non confermati ufficialmente, offrono uno sguardo intrigante sulle potenziali meccaniche di gioco. Tra le novità, spiccano:

Interazione con i NPC: I giocatori potranno depredare sacchi e NPC caduti, similmente a quanto visto nella serie “Red Dead Redemption”. Inoltre, sarà possibile trasportare gli NPC caduti, aggiungendo un ulteriore livello di interattività con l’ambiente di gioco. Loot Bags: Questi borselli saranno utilizzati dai protagonisti, Jason e Lucia, per conservare oggetti rubati, rendendo la gestione dell’inventario più dinamica. Protezione e combattimento: I giocatori avranno la possibilità di coprire il volto con le armi per proteggersi dagli attacchi, e potranno anche rianimarsi in caso di caduta, simile al meccanismo visto in “Red Dead Redemption 2”. Mira e combattimento avanzato: Oltre alla possibilità di coprirsi durante la mira, i giocatori potranno aggrapparsi durante i combattimenti e mirare liberamente sparando dal finestrino di un’auto. Sistema Eagle Eye: Questa funzionalità evidenzierà oggetti di interesse, come bottini e telecamere di sicurezza, facilitando l’esplorazione e la pianificazione delle missioni. Peso e muscolatura: Si ipotizza un sistema in cui Jason e Lucia avranno caratteristiche fisiche diverse, influenzando la loro velocità e forza. Questo potrebbe portare a un sistema di allenamento simile a quello visto in “GTA: San Andreas”.

Mentre queste informazioni alimentano l’hype attorno a GTA 6, i fan sono anche elettrizzati da altre voci, come una potenziale missione ambientata a Vice City incentrata su un serial killer. Inoltre, la community modder continua a lavorare su GTA V, con progetti come “Sentient Streets”, che permette di interagire vocalmente con i personaggi del gioco. Nonostante l’eccitazione, è fondamentale ricordare che queste informazioni non sono state ufficialmente confermate. Pertanto, è consigliabile attendere annunci ufficiali da Rockstar Games prima di trarre conclusioni definitive.