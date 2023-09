5 serie TV da vedere ASSOLUTAMENTE su Netflix a settembre

Sarebbe davvero interessante avere un catalogo di contenuti da guardare, sicuri di non buttare via il proprio tempo. Per questo motivo oggi abbiamo scelto di proporre le migliori serie TV da guardare su Netflix, siccome ce ne sono ben 5 di altissimo livello.

Ora come ora infatti sono posizionate nei primi 5 posti della classifica riservata alle serie, ma ben presto potrebbero scomparire. Per questo fareste meglio a prenderne nota.

Netflix propone tante serie interessanti, ecco le migliori del momento

Tutti coloro che erano rimasti a One Piece come assoluta mattatrice tra le serie TV su Netflix, devono aggiornarsi. Attualmente il passo è stato lasciato ad un’altra produzione, ovvero “La mia prediletta“. Questa storia dai tratti misteriosi e raccapriccianti, vede una donna fuggire dal luogo in cui era segregata. Gli inquirenti batteranno diverse piste fino a far affiorare una storia che porterà ad una verità sconvolgente: si parlerà di una scomparsa di circa 13 anni prima.

Al secondo posto ecco invece la serie dedicata alla ciurma di Luffy, alla ricerca del One Piece, il tesoro di Gold Roger. Dopo mesi di dominio, ecco che la produzione scende al secondo gradino del podio, ma resta comunque una delle più entusiasmanti in assoluto.

Sul gradino più basso ecco “Diari“, serie TV che torna con una stagione nuova e con i ragazzini a cui tutti erano abituati leggermente cresciuti.

Al quarto posto c’è una grande novità, la quale riguarda una serie che prende il nome di “In Fiamme“. Si tratta di una storia vera, con due agenti che finiscono sotto indagine dopo l’assassinio di un altro poliziotto.

Al quinto posto invece ecco la storia di una donna che trova suo marito morto insieme ai suoi due migliori amici, per cui ora si potrà vivere un vero e proprio intreccio per scoprire la verità. Si chiama “Le Vedove del giovedì“.