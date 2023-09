WindTre anche nel mese di settembre garantisce ampia competitività sul fronte della telefonia mobile. Il gestore arancione non vuole essere secondo ad Iliad nel campo delle promozioni low cost e mette a disposizione di tutti i suoi clienti alcune occasioni a cui è difficile rinunciare.

WindTre, la tariffa con Giga senza limiti a costi da ribasso

La migliore promozione del gestore arancione a settembre è certamente la WindTre Go Unlimited Star+. I clienti che decidono di attivare questa ricaricabile riceveranno un pacchetto all inclusive che prevede minuti infiniti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e addirittura Giga senza limiti per navigare in internet senza alcun vincolo, anche con la copertura del 5G in alcune aree del territorio italiano.

Grande punto di forza di questa promozione è poi il prezzo. Il costo mensile per il rinnovo della ricaricabile di WindTre è di soli 7,99 euro cui aggiungere una componente una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

Alcune condizioni da rispettare sono però necessarie ai fini dell’attivazione di questa ricaricabile con consumi no limits. In primo luogo la promo è dedicata in via prioritaria a tutti gli abbonati di WindTre che contestualmente hanno scelto o attiveranno un’offerta legata alla Fibra ottica. Inoltre, sempre in una linea di continuità con il recente passato, anche in questo caso, per attivare la promo low cost sarà necessario e propedeutico per tutti i clienti effettuare l’operazione di portabilità della rete attuale da altro operatore.