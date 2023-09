Ogni giorno sul Play Store di Google, il negozio virtuale dal quale possiamo scaricare le migliori applicazioni per i nostri smartphone con sistema operativo Android, sono presenti innumerevoli offerte speciali, con prezzi sempre più convenienti che gli utenti devono saper sin da subito cogliere al balzo.

Essendo il Play Store molto grande, e non esistendo un’area all’interno della quale trovare le migliori offerte, abbiamo giustamente pensato di creare un articolo periodico sul quale visualizzare i migliori sconti in circolazione. Le riduzioni di prezzo sono limitate, per questo motivo se trovaste qualcosa di vostro interesse, consigliamo di acquistarlo quanto prima.

Google Play Store e Android, ecco le app che dovete scaricare

Mantenere la mente sempre allenata è davvero fondamentale, per questo motivo se è da qualche anno ormai che non frequentate più la scuola, potrebbe tornare utile Matematica – Tavola Pitagorica (LINK), costa solamente 0,99 euro, e vi aiuterà ad esercitarvi con tutte le operazioni matematiche. Discorso simile per Brain Game – Find5X 4P, un gioco che costa solo 0,49 euro (LINK), e che vi spingerà a ragionare in un modo completamente differente, quasi fuori dagli schemi.

La personalizzazione dello smartphone android è possibile grazie alle varie interfacce grafiche, ma allo stesso tempo gli utenti possono anche scaricare gli icon pack, utilissimi per modificare appunto le icone delle varie app. Oggi trovate in offerta Meteoroid Icon Pack, costa solamente 1,49 euro (LINK), ed è davvero molto interessante, nonché accattivante, da vedere.