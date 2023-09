In quest’ultima fase, si sono susseguiti con ritmo più che costante gli aggiornamenti in casa WhatsApp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto una serie di novità, con l’obiettivo di rendere la chat sempre più in linea con le richieste del pubblico.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

In seguito ad aggiornamenti molto apprezzati come il tool che consente la modifica dei messaggi in seguito all’invio e come la nuova funzione per la sincronizzazione di messaggio e profilo su uno smartphone secondario, gli utenti di WhatsApp hanno ricevuto anche una novità da lungo richiesta per l’invio delle foto.

Da tempo, gli utenti di WhatsApp infatti si lamentavano di una mancanza molto contestata per la piattaforma: l’impossibilità di inviare foto in alta definizione. Con le versioni aggiornate, tutti gli iscritti alla chat avranno la possibilità di inviare foto anche con la qualità dell’HD. Nel momento dell’invio di un’immagine, quindi, non sarà più applicato di default l’algoritmo che andava a ridurre in automatico la dimensione e la qualità delle foto. Stesso meccanismo sarà applicato anche ai video.

La funzione per l’invio di foto e video in dimensioni originali – anche con la qualità dell HD – dovrà essere necessariamente attivata dagli utenti attraverso il menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. E’ bene però ricordare un dettaglio importante: coloro che sceglieranno di effettuare invii di file indimensioni reali su Android o su iPhone di ultima generazione utilizzeranno molta più memoria per il loro device per l’archiviazione dei suddetti elementi multimediali.