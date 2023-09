Very Mobile, un operatore telefonico emergente, ha lanciato una proposta allettante per i clienti di Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb e altri operatori virtuali. Questa offerta, valida fino al 25 settembre 2023, comprende un pacchetto di 120GB di dati, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 5,99€ al mese.

Very Mobile: approfittane ora o mai più!

Il piano proposto da Very Mobile è particolarmente vantaggioso per chi ha esigenze di navigazione elevate. Con 120GB di traffico dati, gli utenti possono navigare liberamente, guardare video in alta definizione, scaricare o aggiornare applicazioni e molto altro, senza la necessità di connettersi a una rete Wi-Fi. Questa quantità di dati è ideale per chi utilizza intensamente il proprio smartphone o tablet per attività online.

Un altro punto di forza dell’offerta è la rete su cui si basa. Very Mobile utilizza la rete 4G di Wind, garantendo una copertura del 99,7% sul territorio nazionale. Ciò significa che gli utenti possono aspettarsi una connessione stabile e veloce in quasi tutte le aree del paese. Inoltre, l’offerta include minuti e SMS illimitati utilizzabili non solo in Italia, ma in tutta l’Unione Europea. Quando si viaggia all’estero, sono disponibili 5,5GB di dati.

Un aspetto rilevante dell’offerta di Very Mobile è la trasparenza. Al termine dei 120GB di traffico dati, la connessione viene interrotta, evitando costi aggiuntivi per l’utente. Se si desidera continuare a navigare, è possibile rinnovare l’offerta in anticipo. Inoltre, tutti i servizi a pagamento sono bloccati di default, proteggendo gli utenti da possibili costi inaspettati. L’offerta prevede una velocità di connessione di 30Mbps sia in upload che in download e include anche la funzione hotspot, permettendo di condividere la connessione con altri dispositivi.

L’attivazione dell’offerta è semplice e può essere effettuata online o recandosi in uno dei punti vendita Very Mobile. Online, basta visitare la pagina dedicata, cliccare su “Ottieni l’offerta” e seguire le istruzioni. Una volta completata la procedura, la SIM verrà spedita direttamente a casa dell’utente, senza la necessità di essere presenti al momento della consegna.