In un momento storico in cui l’intelligenza artificiale sta letteralmente prendendo piene in moltissimi ambiti, anche Amazon Alexa è destinata a cambiare radicalmente la visione del mondo, con una suite di funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale per un dialogo più intuitivo ed intelligente, grazie appunto al nuovo modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), creato su misura per le interazioni vocali specifiche richieste dagli utenti.

Il futuro di Amazon Alexa, e del suo nuovissimo modello linguistico, si basa su quattro aspetti fondamentali:

Conversazione – il dialogo non è solamente verbale, è anche completamente fisico, ecco quindi che Amazon ha fuso l’input dei sensori di un Echo (come fotocamera, input vocale o capacità di rilevare la presenza), con i modelli di intelligenza artificiale che sono in grado di comprendere i segnali non verbali, riducendo inoltre la latenza, in modo che le conversazioni siano più scorrevoli e veritiere.

– il dialogo non è solamente verbale, è anche completamente fisico, ecco quindi che Amazon ha fuso l’input dei sensori di un Echo (come fotocamera, input vocale o capacità di rilevare la presenza), con i di intelligenza artificiale che sono in grado di comprendere i segnali non verbali, riducendo inoltre la latenza, in modo che le conversazioni siano più scorrevoli e veritiere. Utilità nel mondo reale – Alexa sarà in grado di agire nel mondo reale, riuscendo a creare Routine combinate, ed ascoltare le singole sfumature di tutte le richieste degli utenti, come “Alexa, la luce è troppo alta” per diminuirla, solo per citare un esempio, come se si stesse parlando ad una persona.

– Alexa sarà in grado di agire nel mondo reale, riuscendo a creare Routine combinate, ed ascoltare le singole sfumature di tutte le richieste degli utenti, come “Alexa, la luce è troppo alta” per diminuirla, solo per citare un esempio, come se si stesse parlando ad una persona. Personalità – le conversazioni saranno più coinvolgenti, Alexa godrà di una propria personalità, con opinioni ed una buona dose di emotività che non guasta mai.

– le conversazioni saranno più coinvolgenti, godrà di una propria personalità, con opinioni ed una buona dose di emotività che non guasta mai. Fiducia – anche con l’introduzione dell’intelligenza artificiale generativa, l’attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti non cambierà mai, garantendo sempre la massima trasparenza.

Amazon Alexa la novità più amata

L’ultima novità sarà la più amata dal pubblico, la capacità di Amazon Alexa di capire che stiate parlando con lei senza una parola di attivazione, basterà orientarsi verso un Echo Show (previa iscrizione ad un programma) per avviare la conversazione con l’assistente virtuale, con risultati naturali e unici nel loro genere. Un intelligenza artificiale capace di ascoltare le inevitabili pause nelle conversazioni dell’essere umano, avendo la pazienza di continuare a mantenersi attiva, fino al termine del pensiero, diventando a sua volta più espressiva e meno robotica del passato (adattando il tono in base all’espressione o al discorso in atto).

La prima anteprima di tutto quanto vi abbiamo raccontato arriverà negli Stati Uniti a breve, per poi essere rilasciata in futuro nel resto del mondo. La rivoluzione è dietro l’angolo.