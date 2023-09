Very Mobile ha reso disponibile nel mese di Settembre una promozione davvero da pazzi, la perfetta soluzione che permette di avere libero accesso a ben 120 giga di internet alla velocità del 4G, riuscendo a spendere anche meno di 6 euro al mese a titolo definitivo.

Come sempre più spesso accade nell’ultimo periodo, non tutti gli utenti la possono richiedere sul proprio numero, a conti fatti vi possono accedere in via esclusiva coloro che sono in possesso di determinati requisiti, come l’uscita da Iliad o da uno dei tanti MVNO presenti sul territorio. La portabilità è obbligatoria, mentre i costi iniziali sono pressoché azzerati, poiché SIM, attivazione e spedizione a domicilio non si pagheranno.

Very Mobile, solo 5,99 euro al mese per l’offerta

Mancano solamente 5 giorni alla disattivazione di una delle promozioni più pazze delle ultime settimane, gli utenti possono spendere solamente 5,99 euro al mese, per richiedere l’attivazione di 120 giga di internet alla massima velocità, come anche di minuti e SMS completamente illimitati, utilizzabili a piacimento verso chiunque in Italia.

La richiesta di attivazione, come vi abbiamo anticipato, può essere richiesta tramite il sito ufficiale, con SIM, spedizione ed attivazione completamente gratuite. Inizialmente l’utente si ritrova a dover versare un contributo veramente ridotto, corrispondente appunto a solo la prima mensilità, pari a 5,99 euro. Successivamente il canone verrà addebitato automaticamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, dovrete solamente ricordarvi di fare periodicamente la ricarica.