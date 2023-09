Online si sta parlando molto delle intelligenze artificiali di casa Google. Mentre circolano notizie sull’imminente lancio di Gemini, l’azienda ha recentemente comunicato che ora è disponibile una versione di Google Bard più avanzata anche in Italia. Questa finora era utilizzabile solo in inglese.

Sembra infatti che in Bard verranno integrati i servizi e applicazioni che serviranno a elaborare risposte più esaustive ed utili, includendo anche la funzione “Cerca su Google” che permetterà di verificare l’esattezza di quest’ultime.

Le novità disponibili su Google Bard

Google ha esplicato tutte le novità attraverso un post pubblicato sul suo blog. D’adesso sarà possibile chiedere a Bard diverse cose con più accuratezza. Ad esempio, si può chiedere aiuto per pianificare un viaggio, far creare una bozza testuale per un’eventuale presentazione. Si può anche richiedere la spiegazione di un argomento che non ci appare chiaro.

Inoltre, anche in Italia, ora si ha la possibilità di caricare delle immagini attraverso Google Lens, di ricevere le stesse della Ricerca nelle risposte e poi poterle modificare.

L’azienda ha anche annunciato delle nuove estensioni per quanto riguarda la versione inglese della chatbot. Verrà presto introdotta la possibilità di utilizzare un nuovo pulsante migliorato per effettuare una ricerca su Google. Questo permetterà di verificare ancor di più le risposte date dall’intelligenza artificiale.

Il livello di ricerca ha spiegato che ha introdotto queste novità dopo i feedback ricevuti dagli utenti e che saranno disponibili tramite l’aggiornamento del modello PaLM2.