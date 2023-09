Un computer quantistico è un computer che sfrutta le leggi della meccanica quantistica e della fisica per elaborare i dati.

Tale tecnologia rappresenta sicuramente il futuro dell’informatica.

Tuttavia, nonostante le loro innumerevoli capacità, i computer quantistici hanno però un piccolo limite.

Ovvero, questi non possono essere utilizzati a temperatura ambiente, ma necessitano di temperature al di sotto dello zero.

Ciò significa che, per poter essere utilizzato, dovrebbe prima essere raffreddato insieme a tutti i suoi materiali, cosa che purtroppo è abbastanza costosa.

Ad oggi, però, sembra che tale situazioni sia stata finalmente risolta.

Tutto ciò grazie alla scoperta di un nuovo magnete.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Creato il materiale per poter utilizzare computer quantistici, la scoperta è sconvolgente

Al fine di poter utilizzare computer quantistici senza la necessità di raggiungere temperature assurde, alcuni ricercatori dell‘Università del Texas, guidati dal professore di fisica El-Gendy, sono riusciti ad elaborare una soluzione davvero interessante.

In poche parole, hanno sviluppato un nuovo materiale fortemente magnetico, grazie al quale tali macchine potrebbero funzionare anche a normali temperature.

Questo materiale è 100 volte più magnetico del ferro puro e può essere utilizzato per aumentare la velocità dei computer quantistici.

Dopo aver fatto alcuni esperimenti, il team di ricercatori è riuscito nel suo intento, creando un magnete completamente nuovo e ideale per il suo scopo.

Infatti, si è deciso di utilizzare per la sua composizione metalli che non fossero troppo rari, cosicché non si dovesse affrontare, in futuro, il problema della loro scarsità.

E ciò che ne è venuto fuori è un vero e proprio mix, ben riuscito e calibrato, di grafene e omino ferrocene.

Stiamo parlando di una scoperta sensazionale, grazie alla quale sarà possibile utilizzare computer quantistici anche in condizioni ottimali.

Tuttavia, si tratta ancora di una prima fase di sperimentazione che necessita di essere implementata e sviluppata ulteriormente.

Per esempio, una questione che bisogna affrontare riguarda innanzitutto l’ottimizzazione del processo di produzione di questo materiale.

Ma siamo particolarmente positivi a riguardo.