L’estate ha lasciato in eredità una serie di rimodulazioni unilaterali per gli utenti della telefonia mobile. Nel corso di queste ultime settimane, alcuni operatori hanno rivisto al rialzo i loro costi per le ricaricabili. Tra i diversi provider, anche Vodafone ha applicato dei costi extra per alcune fasce di abbonati.

Vodafone, le rimodulazioni sino a 3 euro al mese per queste tariffe

Le rimodulazioni di Vodafone seguono la scia delle precedenti stagioni: ad essere interessate sono quelle promozioni low cost a listino legate alla portabilità del numero da parte dei clienti di altri provider. A partire dallo scorso mese di agosto, infatti, le seguenti promozioni prevedono un piccolo extra da pagare ogni mese: Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold.

In controtendenza rispetto agli scorsi anni, le rimodulazioni messe in campo da Vodafone nelle ultime settimane non hanno un importo univoco, ma bensì importi variabili. I rialzi vanno da un minimo di 1,99 euro al mese sino ad un massimo di 2,99 euro.

A differenza delle ultime circostanze, inoltre, gli utenti di Vodafone hanno avuto l’opportunità di “trattare” la rimodulazione dei costi in cambio però di una leggere riduzione dei consumi. Ad esempio, i clienti con la tariffa Silver attiva, dinanzi alla prospettiva di un rincaro dimezzato pari a soli 0,99 euro, hanno rinunciato agli SMS infiniti.

I cambi sui listini di Vodafone sono divenuti ufficiali proprio in questo mese di settembre. A partire dallo scorso 28 agosto gli abbonati non avranno più la possibilità di chiedere la disdetta del contratto senza il pagamento di una penale.