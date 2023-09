Iliad dopo aver chiuso la sua campagna estiva caratterizzata dalla promozione in edizione limitata, Flash 180, prosegue la sua strategia commerciale nell’ottica della continuità. In questa seconda metà di settembre la promozione migliore per gli abbonati torna ad essere la Giga 150.

Iliad, il 5G è sempre più presente ma il 3G è ai saluti

I clienti che a settembre optano per la Giga 150 avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica più 150 Giga per la navigazione di rete. il costo della promozione è confermato nella quota classica dal valore di 9,99 euro. Anche in quest’occasione gli abbonati dovranno aggiungere un solo extra, sempre dal valore di 9,99 euro per ricevere ed attivare la SIM.

Il ritorno a listino della Giga 150 è sempre caratterizzato dalla tecnologia 5G. Il provider, che assicura la connessione con le velocità massime di mercato completamente a costo zero, entro la fine dell’anno si impegnerà inoltre. ad estendere la sua rete 5G in gran parte del territorio italiano.

Gli investimenti di Iliad sulle sue reti 5G sono certamente già ora visibile, con la copertura che ha raggiunto gran parte delle città italiane. Gli sviluppi che saranno costanti nel corso del futuro prossimo però si legheranno ad una necessaria rinuncia per gli abbonati. Anche il provider francese, così come TIM o Vodafone, ha avviato il processo di eliminazione graduale del 3G. La dismissione totale del 3G sarà effettiva una volta che tutto il territorio nazionale sarà raggiunto almeno dalle linee 4G.