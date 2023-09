Android e la lista di app e giochi a pagamento OGGI gratis sullo store

Come capita ormai spesso, gli utenti Android anche oggi possono andare nel Play Store e scaricare dei titoli a pagamento totalmente gratis. Nel market ci saranno dei contenuti scelti che solo per qualche giorno non presenteranno un prezzo di vendita.

Abbiamo in realtà un consiglio da dare, soprattutto ai nostri lettori. Ci sono svariati contenuti disponibili in questa iniziativa, e noi consigliamo a tutti di non lasciarne neanche uno. Scaricateli quindi tutti, dopodiché potrete scegliere quale eliminare e quale tenere. Se vi state chiedendo per quale motivo, la risposta è presto data: in questo modo saranno per sempre vostri gratis.

Scaricando ora un contenuto a pagamento gratis, approfitterete infatti dell’offerta. Una volta cancellato, potrete scaricarlo di nuovo utilizzando il vostro account di Google, che ricorderà che un tempo l’avevate scelto senza pagare. Proprio per questo, qualora dovesse tornare di nuovo a pagamento, sarà sempre gratuito per voi.

Nel Play Store di Google gli utenti Android trovano gratis tanti contenuti solo oggi

Una volta che avrete cliccato sul contenuto che volete scaricare, potrete essere indirizzati in maniera diretta proprio al Play Store. Non abbiate paura siccome è questo il metodo ufficiale per proseguire al download. In questo modo non avrete problemi di sicurezza visto che ogni contenuto elencato è stato controllato appositamente.

In basso c’è la lista completa con tutti i giochi e con tutte le applicazioni oggi gratis: