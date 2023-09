Vodafone, arrivano gli AUMENTI su queste TRE promo

Molti clienti di Vodafone sono rimasti delusi visto che c’è una serie di rimodulazioni in agguato. Tra un mese infatti ci saranno gli aumenti e dietro le ragioni per cui Vodafone ha scelto di applicarli, ci sono condizioni economiche e di mercato mutate, o almeno così recita il provider.

Precisamente non si sa quanti utenti andranno incontro alle rimodulazioni, per cui non bisogna fare altro che affidarsi alle loro segnalazioni. Stando a quanto riportato, potrebbero essere molti più di quanto si crede.

Secondo quanto raccolto da alcune segnalazioni, la rimodulazione da 2 euro interesserà coloro che in passato hanno scelto una promo Gold.

Vodafone: arrivano gli aumenti per svariati utenti

Dal prossimo 14 ottobre dunque ci sarà un aumento, ovviamente a parità di contenuti: ricordiamo che sono compresi minuti, messaggi e giga in 5G senza limiti. Questo è il messaggio che sta girando nell’ultimo periodo:

“Vodafone sta apportando una modifica al tuo contratto: a causa delle nuove condizioni di mercato, a partire dal primo rinnovo successivo al 14 ottobre 2023, la tua attuale offerta Gold avrà un aumento di 1,99 euro al mese. Tuttavia, ti offriamo gratuitamente l’adesione al Vodafone Club per 12 mesi, basta chiamare il numero 42100. In alternativa, hai la possibilità di mantenere invariati i costi della tua offerta passando alla nuova offerta Gold Light, che include gli stessi Giga, minuti e 100 SMS. Per farlo, rispondi gratuitamente con la parola SI a questo SMS entro il 14 ottobre 2023.”

Potrebbero arrivare dunque nuove informazioni in merito durante i prossimi giorni, ma almeno per ora la situazione sembra essere molto chiara. Vodafone metterà in difficoltà i suoi utenti.