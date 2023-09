Se siete alla ricerca di un ottimo notebook ma non volete esagerare con la spesa, potete dare un’occhiata al Lenovo proposto dalla piattaforma Amazon.

Si tratta, più precisamente, del modello V145-15AST da 15.6 pollici. Andiamo a scoprire insieme il prezzo e la scheda tecnica del dispositivo.

Lenovo V145-15AST ad un ottimo prezzo su Amazon

Il Lenovo V145-15AST 81MT003RIX è un notebook ultra economico dall’impostazione tradizionale tanto da integrare anche un drive ottico, ma non abbastanza da avere una batteria esterna. Questo modello non ha un sistema operativo preinstallato, per cui è adatto per gli utenti un po’ più smaliziati, che sono in grado di provvedere da soli all’installazione del proprio sistema operativo preferito.

Il Lenovo V145-15AST 81MT003RIX si basa su una piattaforma AMD di fascia entry level non delle più recenti, ma comunque adatta per gli usi più comuni, anche grazie all’SSD che renderà il sistema più scattante. Dispone di una memoria RAM di 8 GB e di una SSD di 256 GB. La RAM, che lavora in single channel, è sufficiente per un utilizzo di base e qualora ne servisse di più si può espandere grazie alla presenza di uno slot SODIMM.

La webcam e il sistema audio permettono all’occorrenza di effettuare video chiamate e di ascoltare qualche file audio, ma non c’è da aspettarsi molto in quanto a definizione date le loro caratteristiche. Questo Lenovo può essere alimentato via rete elettrica da un’unità da 45 watt oppure da una batteria da 30 wattora, una capacità sufficiente per vedere un film o navigare due o tre ore. Seguite questo link per averlo a soli 329.90 euro.