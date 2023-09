Arlo è un noto marchio specializzato in videocamere di sicurezza. Da non molto tempo Arlo ha stabilito una collaborazione con Verisure, una delle principali aziende di sistemi di sicurezza e allarme. Questa collaborazione permette di integrare le videocamere Arlo in un sistema di allarme monitorato da Verisure, offrendo così una protezione completa e avanzata. Purtroppo ultimamente le cose sono cambiate e il sistema Arlo non sembra più essere quello di una volta tanto che nonostante l’abbonamento Arlo Secure molti eventi non vengono registrati e le telecamere con la stazione base non comunicano bene mandando in blocco il sistema di videosorveglianza.

Il nostro test e segnalazioni utenti

Le telecamere di sicurezza sono strumenti essenziali per garantire la sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro. Tuttavia, come ogni dispositivo tecnologico, possono presentare delle criticità. Di seguito, analizzo in dettaglio i problemi che ho personalmente riscontrato con le telecamere Arlo.

Inefficienze di Arlo Secure

Uno dei problemi più gravi che ho notato riguarda Arlo Secure, il sistema cloud proprietario di Arlo. Gli eventi che le telecamere dovrebbero registrare non vengono sempre salvati correttamente. In diverse occasioni, ho notato che alcuni eventi vengono persi o registrati solo parzialmente. Questo rappresenta un serio rischio per la mia sicurezza: se un intruso dovesse entrare nella mia abitazione, potrebbe non essere registrato, rendendo il sistema di sorveglianza inefficace.

Disconnessioni con Arlo Stazione Base Smart Hub

Un altro problema che ho riscontrato è la mancata comunicazione tra Arlo Stazione Base Smart Hub e le telecamere. Più volte, le telecamere sono risultate offline, impedendomi di vedere in tempo reale ciò che accadeva nella mia abitazione. Questo ha compromesso la mia tranquillità e la fiducia nel sistema.

Assenza di aggiornamenti

Mi aspetto che un sistema di sicurezza riceva aggiornamenti regolari per garantire la sua efficienza e sicurezza. Tuttavia, ho notato che il sistema Arlo non ha ricevuto aggiornamenti significativi da mesi. Questa mancanza potrebbe esporre la mia abitazione a potenziali rischi.

Problemi con la registrazione su dispositivi esterni

Ho tentato di utilizzare la funzione di registrazione su dispositivi esterni come chiavette USB o hard disk come soluzione alternativa ai problemi di Arlo Secure. Tuttavia, ho riscontrato che questa opzione è quasi inutilizzabile. La registrazione su Arlo Stazione Base Smart Hub attraverso questi dispositivi ha saturato la mia banda, con il risultato che molti eventi non venivano registrati.

Lentezza dell’applicazione

Ho riscontrato notevoli problemi di lentezza con l’applicazione Arlo. Anche avendo una connessione FTTH, lo streaming di più telecamere è risultato estremamente lento, rendendo difficile il monitoraggio in tempo reale.

Conclusione

La sicurezza della mia abitazione è di fondamentale importanza per me. È essenziale che i dispositivi e i sistemi che utilizzo siano affidabili. I problemi che ho riscontrato con le telecamere Arlo sottolineano l’importanza di monitorare costantemente il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e di considerare eventuali alternative.