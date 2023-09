Una delle migliori promozioni dell’ultimo periodo è sicuramente stata lanciata da ho.Mobile, azienda capace di proporre al consumatore finale un risparmio degno di nota, con la possibilità comunque di mettere le mani su tanti contenuti, spendendo relativamente poco.

L’attivazione dell’offerta di cui vi parliamo nell’articolo è riservata ai soli possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o MVNO, interessati alla portabilità del numero originario, con un costo iniziale comunque sufficientemente contenuto: 11 euro per la prima ricarica, mentre attivazione e SIM sono completamente gratuite.

ho.Mobile, che sconti assurdi con le nuove offerte

Una nuova promozione di ho.Mobile sta facendo letteralmente incetta di utenti, pagando solamente 10,99 euro al mese (canone da versare direttamente con il credito residuo), gli utenti si ritrovano a poter approfittare di ben 300 giga al mese, con navigazione in 4G limitata a 30Mpbs in download, affiancati a loro volta da minuti e SMS che potranno essere limitati verso ogni numero in Italia.

Inclusi nell’offerta troviamo la navigazione in hotspot, quindi è possibile condividere la connessione con altri dispositivi, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata, il numero 42121 dove trovare il credito residuo, ed anche l’SMS ho. chiamato (utile sopratutto per capire se qualcuno vi ha contattato quando avevate lo smartphone spento).

Il prezzo non dovrebbe cambiare per un determinato periodo, anche se sotto questo punto di vista ho.Mobile non concede alcuna garanzia ai consumatori finali. La rete telefonica di riferimento è comunque quella di Vodafone.