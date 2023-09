La sfida tra i dispositivi top di gamma dei vari produttori si combatte, soprattutto, sotto il profilo delle prestazioni. Il System-on-Chip è un elemento che certamente garantisce performance e versatilità. Google ha iniziato a realizzare in proprio i chipset utilizzati sui device Pixel dando vita alla linea Tensor.

Il prossimo SoC in arrivo è il Tensor G3 che farà il proprio debutto il 4 ottobre sulla famiglia Pixel 8. Tuttavia, l’azienda di Mountain View sta già guardando al futuro e stanno trapelando le prime informazioni sul Tensor G4 che vedrà la luce il prossimo anno.

Stando a quanto svelato dal leaker Tech_Reve su X (precedentemente noto come Twitter), Google apporterà solo alcune modifiche alla struttura base del Tensor G3. Questo significa che le differenze con il Tensor G4, almeno sulla carta, saranno minime.

Google uses the same Immortalis-G715 in Tensor G4 as in G3. Yes, it uses the same GPU without switching. https://t.co/Lqi3hNHzPg

