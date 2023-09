A settembre non si riducono le promozioni disponibili in casa Iliad. In vista della stagione autunnale il provider francese vuole confermare quella che è oramai una leadership di fatto in Italia nel settore della telefonia. Nel corso di questi ultimi mesi, Iliad si è affermata tanto sul fronte delle ricaricabili, tanto su quello della telefonia domestica.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Per le ricaricabili, dopo lo stop alla tariffa estiva Flash 180, la migliore iniziativa per i clienti che attivano una SIM è la Giga 150. Nel dettaglio, la promozione prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed anche 150 Giga, con la tecnologia del 5G inclusa, al costo mensile di 9,99 euro.

Ancora più interessante, se possibile, è l’occasione che Iliad ha riservato ai suoi clienti per la Fibra ottica. Anche per la telefonia domestica, oramai, il provider francese rappresenta un’alternativa certa a TIM, Vodafone e WindTre.

La migliore offerta per la telefonia fissa è la Iliad Box. Di base i clienti che optano per questa proposta pagheranno 24,99 euro ogni trenta giorni per ricevere chiamate senza limiti verso tutti con connessione internet senza vincoli di dati con la tecnologia e la velocità della Fibra ottica sino a 4 Gbps.

Per quanto riguarda il prezzo mensile, inoltre, Iliad ha riservato un’occasione ancora più ghiotta per tutti coloro che decidono di attivare la promo Fibra in associazione con una ricaricabile per la telefonia mobile. In caso di doppia promozione, infatti, il prezzo della Fibra ottica scende a soli 19,99 euro al mese per sempre.