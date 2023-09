Dal cuore pulsante della tecnologia in Italia, ONYX International, gigante nel mondo dei dispositivi elettronici, ha svelato al mondo il suo ultimissimo capolavoro: Palma. Non stiamo parlando di un semplice dispositivo, ma del primo Mobile ePaper con un ampio schermo da 6,13″. In un mercato saturo di innovazioni, Palma promette di emergere come un vero game-changer.

Un Display che Cambia le Regole del Gioco Il vero asso nella manica di Palma è il suo schermo ePaper da 6,13 pollici. Grazie alla tecnologia touchscreen E Ink Carta 1200, la lettura su Palma si avvicina a quella su carta vera. La sua risoluzione di 300PPI assicura testi nitidi, promettendo di ridurre l’affaticamento degli occhi, un problema comune negli eReaders tradizionali.

Prestazioni Stellari in un Pacchetto Compatto Ma non lasciatevi ingannare dal suo schermo, Palma non è solo un bellissimo display. Con la tecnologia BOOX Super Refresh e una CPU Qualcomm octa-core, questo dispositivo promette una fluidità in ogni operazione, dalla lettura alla navigazione web.

Tecnologia e Design si Incontrano Compatto, elegante e potente. Con Android 11 e Google Play Store, Palma non è solo un eReader, ma un vero e proprio centro multimediale tascabile.

Archiviazione e Versatilità per Ogni Lettore Con 6GB di RAM + 128GB di ROM e la possibilità di espansione con microSD, Palma non avrà problemi di spazio. E per i lettori accaniti, supporta 24 formati di lettura.

Il Futuro della Lettura è Qui Oltre a essere un eReader, Palma si propone come uno strumento per promuovere un equilibrio nella vita digitale degli utenti, permettendo una disconnessione dal mondo online quando necessario.

Per chi non vede l’ora di mettere le mani su questo gioiello della tecnologia, BOOX Palma è disponibile per il preordine presso lo store ufficiale BOOX a €299, con una custodia magnetica in omaggio.