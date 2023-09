WhatsApp è una delle app di messaggistica più conosciute nel mondo. Conta circa 2,3 miliardi di utenti per un totale di 1 miliardo di messaggi scambiati quotidianamente tra gli utenti sulle sue chat in circa 180 nazioni.

Dall’anno della sua fondazione, il 2009, l’app appartenente ora a Meta è sempre stata al top delle classifiche di download e non ha mai perso l’interesse dei suoi consumatori.

Tutto questo successo è derivante dalla strategia vincente di WhatsApp che spinge gli sviluppatori ad aggiornare l’applicazione frequentemente per dotarla di nuove funzionalità, spesso prendendo spunto anche da altre app come Telegram, evitando in questo mondo che i suoi fruitori passino alla concorrenza.

Esempio recente di questa strategia è l’introduzione dei canali su WhatsApp, funzionalità lanciata dalla rivale Telegram diversi anni prima.

WhatsApp, conosci il significato di tutti i simboli?

Nonostante WhatsApp sia così famoso e utilizzato l’app si porta dietro dei segreti e dei trucchetti che sicuramente non tutti conoscono. Spesso infatti non conosciamo il significato di alcune opzioni e di alcuni simboli e ci limitiamo a ignorarli.

In quest’articolo, per esempio, esploreremo il significato di tutti i simboli legati alla conferma di lettura di un messaggio: