Netflix - la batosta di Settembre, addio ad una quantità inaspettata di titoli

Settembre 2023 segna un periodo di cambiamenti significativi per Netflix, con l’eliminazione di una serie di contenuti popolari dalla piattaforma. Queste cancellazioni sono parte della routine di aggiornamento del catalogo del servizio streaming, che cerca di bilanciare le nuove uscite con la rimozione di vecchi titoli.

Netflix: i titoli in cancellazione a settembre

Iniziamo con le serie TV. Il 1° settembre, Netflix ha rimosso “Blood Blockade Battlefront”, “Sisters” e “Moving Art”. Ma la notizia che ha colpito molti appassionati è stata la cancellazione di “Rick e Morty“ il 4 settembre, seguita da “Taboo” il 10 settembre e “Black Lagoon” il 12 settembre. “Crazy Ex Girlfriend” è stata un’altra serie popolare che ha lasciato la piattaforma il 29 settembre.

Per quanto riguarda i film, il mese ha visto la rimozione di numerosi titoli, tra cui classici e nuove uscite. Alcuni dei film più noti eliminati includono “Babe”, “E alla fine arriva Polly”, “Febbre da cavallo”, “Extraction”, “Fuga di mezzanotte”, “Hostel” e le sue due seguenti parti, e la trilogia de “Il Signore degli Anelli”. Altri titoli degni di nota sono “The Conjuring – Per ordine del diavolo”, “Smetto quando voglio”, “Quel mostro di suocera”, “Baaria”, “Gli Sdraiati”, “Promises”, la serie di film “Mission Impossible”, “Dunkirk”, “DOLITTLE”, “The LightHouse”, “A Quiet Place Part II”, “Space Jam: New Legend”, “Oh my god”, “In guerra per amore”, “L’uomo del labirinto” e “Una squadra di orfani”.

Queste cancellazioni sono una parte inevitabile del ciclo di vita dei contenuti su una piattaforma di streaming. Mentre Netflix continua ad aggiungere nuovi titoli ogni mese, è essenziale fare spazio per le nuove uscite. Tuttavia, è importante notare che, anche se un titolo viene rimosso da Netflix, potrebbe essere disponibile su altre piattaforme o potrebbe tornare su Netflix in futuro.

Per i fedeli abbonati di Netflix, è sempre una buona idea tenere d’occhio gli annunci mensili delle cancellazioni per assicurarsi di non perdere la possibilità di vedere un film o una serie TV preferita. E, come sempre, la chiave è rimanere aggiornati e approfittare dei contenuti disponibili mentre sono ancora sulla piattaforma.