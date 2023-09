Un nuovo smartphone sta per aggiungersi al catalogo già ricco di Vivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore tech ha annunciato in veste ufficiale il nuovo entry-level Vivo Y17s. Quest’ultimo è stato annunciato per il momento a Singapore, ma sarà sicuramente presentato presso altri mercati più in là.

Vivo annuncia ufficialmente sul mercato il nuovo Vivo Y17s, ecco le specifiche

Vivo Y17s è il nuovo arrivato in casa Vivo ed è stato da poco annunciato sul mercato mobile. Tra le sue, lo smartphone vanta la presenza di una batteria piuttosto capiente, con ben 5000 mah. Quest’ultima però supporta la sola ricarica da 15W. Sul posteriore, lo smartphone presenta un look giovanile, con due colorazioni disponibili, tra cui Glitter Purple e Forest Green.

Il comparto fotografico è composto da due fotocamere posteriori, di cui un sensore fotografico principale da 50 MP e un sensore macro da 2 MP. Dal punto di vista prestazionale, troviamo a bordo il soc MediaTek Helio G85. Gli utenti potranno scegliere 6 GB di memoria RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1.

La parte frontale dello smartphone è poi occupata da un display con un notch a goccia centrale. Il pannello è un IPS LCD con una diagonale da 6.56 pollci e con una risoluzione pari all’HD+. La frequenza di aggiornamento si ferma ai 60Hz, mentre la fotocamera anteriore per i selfie è da 8 MP.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo Y17s sarà disponibile all’acquisto inizialmente a Singapore ad un prezzo iniziale di circa 135 euro al cambio attuale.