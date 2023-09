Le indiscrezioni riguardanti il lancio di un iPhone pieghevole da parte di Apple si susseguono ormai da tempo. Il produttore californiano sembra intenzionato ad entrare in questo settore molto particolare ma non so conoscono dettagli ufficiali in merito.

Tuttavia, sul mercato è appena arrivato un nuovo device che sembra a tutti gli effetti un iPhone foldable. Il design, la disposizione della fotocamera e la presenza del logo della mela lasciano presupporre che a Cupertino abbiano deciso di fare il grande passo.

Come mostrato su YouTube da Unbox Therapy (nome d’arte di Lewis Hilsenteger), il device in questione non è un vero prodotto realizzato da Apple. Si tratta di un device con design a conchiglia che presenta una cover esterna ispirata agli iPhone moderni.

Un nuovo video unboxing mostra come potrebbe essere il primo iPhone pieghevole se Apple decidesse di lanciarne uno

Tuttavia, ad un primo sguardo potrebbe sembrare proprio un iPhone pieghevole. Infatti, il design generale richiama quello della nuova famiglia iPhone 15 mentre il device si piega come il Samsung Galaxy Z Flip 5.

Al momento non è chiaro se il device ricevuto da Lewis Hilsenteger sia un mockup creato appositamente o un device che vedrà veramente la luce. In ogni caso, questo dispositivo crea nuove aspettative sul possibile iPhone pieghevole.

Nel corso dei mesi, gli ingegneri di Cupertino hanno depositato vari brevetti in merito ma non è chiaro se e quando il foldable vedrà mai la luce. Se questo dispositivvo dovesse mari arrivare, Apple si aggiungerebbe alla schiera di produttori come Samsung, Motorola, Oppo e Google che già vantano almeno un device pieghevole nella propria lineup.