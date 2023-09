Smartphone, lasciarlo in carica per più di 9 ore è controproducente

Nell’era moderna, la carica degli smartphone è diventata una routine quotidiana per la maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono alcune abitudini comuni che potrebbero non essere ideali per la longevità della batteria del dispositivo. L’Associazione Bancaria Italiana ha evidenziato alcuni errori frequenti che le persone commettono durante la carica dei loro telefoni.

Smartphone: le ragioni per non lasciarlo attaccato tutta la notte

Uno degli errori più comuni è lasciare lo smartphone in carica per tutta la notte. Molti lo fanno per comodità, pensando che al mattino avranno una batteria completamente carica. Tuttavia, questo comportamento può avere effetti negativi sulla batteria. Una volta che la batteria raggiunge il 100% di carica, se continua a ricevere energia, può surriscaldarsi e danneggiare gli elettrodi. Questo surriscaldamento può essere ulteriormente aggravato se il telefono è lasciato in una custodia, soprattutto durante i mesi estivi.

Un altro errore comune è caricare la batteria al massimo o lasciarla scaricare completamente. Le batterie agli ioni di litio, comunemente utilizzate negli smartphone moderni, funzionano meglio quando vengono mantenute tra il 20% e l’80% della loro capacità. Caricare la batteria oltre o al di sotto di questi limiti può causare stress alla batteria, riducendo la sua durata complessiva.

Inoltre, è importante considerare il luogo in cui si carica il telefono. Lasciare il dispositivo su una superficie calda, come un letto o un divano, può causare ulteriore surriscaldamento. È consigliabile posizionare il telefono su una superficie fresca e solida, come un tavolo o un comodino, durante la carica. Se si decide di caricare il telefono durante la notte, è meglio utilizzare un caricabatterie a ricarica lenta piuttosto che uno a ricarica rapida. Questo perché i caricabatterie a ricarica lenta utilizzano tensioni più basse, che sono meno stressanti per la batteria.

Infine, è essenziale ricordare che le batterie moderne hanno una durata limitata. Dopo un certo numero di cicli di ricarica, la capacità della batteria inizia a diminuire. Gli esperti suggeriscono che dopo 400-500 cicli di ricarica, la performance della batteria può iniziare a deteriorarsi. Pertanto, è fondamentale adottare buone abitudini di ricarica per preservare la salute della batteria il più a lungo possibile.