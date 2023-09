Recensione Huawei Watch GT 4 da 41 mm: smartwatch fashion completo con tanta autonomia

Watch GT 4 da 41 mm è la versione elegante e femminile del nuovo smartwatch di Huawei che, oltre che monitorare la vostra salute e offrivi un vero e proprio coach per i vostri allenamenti, strizza l’occhio alla moda con ben 7 varianti (4 con cassa da 46mm e 3 da 41mm).

Design e Materiali

La versione con cassa da 41 mm della nostra prova è pensata per il pubblico femminile alla ricerca di uno stile elegante, di uno smartwatch dotato di una tecnologia avanzata per monitorare salute e fitness senza sfigurare ad una cena di Gala.

La cassa è circolare con riflessi dorati, cinturino in tre varianti: maglia milanese dorata, cinturino bianco in pelle o cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate.

Il peso della cassa è di 29 grammi, risulta abbastanza leggero al polso.

In confezione troviamo la basetta per la ricarica wireless, di tipo magnetico con porta USB-A, la carica completa richiede circa 2 ore.

Il display è di tipo AMOLED da 1,32 pollici, risoluzione 466 x 466 pixel densità 352 ppi offre colori vivaci e una buona luminosità anche alla luce del sole, il sensore della retroilluminazione è automatico e reattivo, ed è possibile attivare l’always on display anche se è molto energivoro e in realtà non serve in quanto basta ruotare il polso per attivare immediatamente il display.

Lo schermo è rivestito in vetro antigraffio, le cornici del display non sono a filo con la cassa purtroppo.

Sul lato destro troviamo la ghiera (incisa con la scritta Huawei Watch GT) che funziona anche da tasto per accedere al menu principale, e il pulsante inferiore che di default richiama le attività di fitness ma può essere personalizzato a piacimento.

Il lato sinistro della cassa ospita un microfono e mentre l’altoparlante integrato è sul lato destro, è possibile quindi ricevere istruzioni durante le sessioni di allenamento ed effettuare telefonate tramite la connessione Bluetooth 5.2 allo smartphone (buona la qualità in chiamata).

Il fondello è in materiale composito e integra il nuovo sensore ottico per rilevazione del battito, della temperatura della pelle e dell’ossigenazione del sangue.

Impermeabile fino a 50 metri di profondità, adatto quindi a monitorare anche sessioni di nuoto, certificato IP68

Software

Watch GT 4 funziona con HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di Huawei, che offre un’interfaccia fluida e reattiva. Per il corretto funzionamento è necessario installare Huawei App Gallery e installare l’app Huawei Health, dalla quale possiamo analizzare i dati di salute e fitness raccoltti e personalizzare le impostazioni dello smartwatch, aggiungere app e nuove watchfaces.

Le app disponibili sono legate all’ecosistema di Huawei, ancora poche rispetto a quanto disponibile su PlayStore, ma è comunque possibile installare app di terze parti per sfruttare Google Maps anziché Petal Maps oppure per controllare Spotify.

La grossa lacuna rimane l’assenza del servizio Huawei Wallet in Italia per pagamenti NFC.

Sorprendente l’ottimizzazione dei consumi di HarmonyOS: fino a 7 giorni di autonomia con un uso normale (nel nostro weekend a Barcellona per la presentazione abbiamo consumato appena il 20%), che scendono a 3 giorni con un uso molto intensivo.

Molto bene la gestione delle notifiche dalle app di messaggistica, possiamo accedere anche ai messaggi precedenti e non solo all’ultima notifica e possiamo rispondere con emoji o risposte rapide, assente purtroppo la dettatura dei messaggi o messaggi vocali.

Sport e Salute

Troviamo una vasta gamma di modalità sportive per monitorare le attività fisiche, tra cui corsa, camminata, ciclismo, nuoto, golf, sci e pensate ci sono persino gli esports! Possibile attivare la rilevazione automatica di corsa e camminata e le statistiche sono molto dettagliate e complete e abbiamo info come la distanza percorsa, il ritmo medio, le calorie bruciate e la frequenza cardiaca media. Lo smartwatch ha anche un GPS migliorato, ma non raggiunge il livello del GPS presente nella versione da 46 mm. Tramite lo speaker possiamo ricevere anche incitamenti e informazioni sul nostro allenamento da un coaching vocale mentre corriamo o mentre andiamo in bici, ricevendo consigli e feedback basati sugli obiettivi impostati. Lo smartwatch è in grado di misurare il VO2 max e ha la funzione torna sui tuoi passi tramite gps e, con qualche magheggio, è anche possibile caricare tracce gpx. Grandissima attenzione al comparto salute con monitoraggio delle frequenza cardiaca continuo, temperatura della pelle, ossigeno nel sangue, del sonno e della respirazione mentre dormiamo nonché dello stress. Presente anche il monitoraggio intelligente del ciclo mestruale (dovete accontentarvi di quando ci ha raccontato Huawei in quanto non abbiamo potuto provarlo direttamente) che analizza numerosi indicatori fisiologici come la frequenza cardiaca durante il sonno, la temperatura cutanea e il ritmo respiratorio per poter prevedere il periodo mestruale con una precisione superiore del 15% rispetto agli altri smartwatch Huawei Conclusioni Prezzo di partenza di 249 euro per la variante in pelle he salgono fino a 399 euro per la variante della nostra prova con cinturino in acciaio. Huawei Watch GT 4 da 41 mm è uno smartwatch elegante e completissimo anche lato fitness e monitoraggio della salute. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza, decisamente maggiore che in smartwatch WearOS, peccato solo per l’assenza dei servizi di pagamento wireless e la mancanza di certe app su App Gallery.