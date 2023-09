iRobot Roomba j9+ e Roomba Combo j9+ sono ufficiali, ecco i nuovi robot aspirapolvere

iRobot presenta ufficialmente i nuovi Roomba Combo j9+ e Roomba j9+, due robot aspirapolvere di alto livello, che puntano ad innalzare ulteriormente il livello di automazione, grazie alla presenza della Clean base, capace di svuotare in autonomia il cassetto dello sporco, fornendo altresì al robot tutto il necessario per il lavaggio.

Una delle grandi novità è senza dubbio il sistema operativo iRobot OS 7.0, perfetto per adattarsi alle esigenze e alle abitudini del cliente, così da pulire la casa in base alla stagione, e fornendo all’utilizzatore finale tutte le possibilità di modifica, personalizzazione e controllo. Con il suddetto sono anche state presentate nuove tecnologie: Dirt Detective e Smart Scrub.

La funzione Dirt Detective permette al robot di automatizzare i punti di pulizia, basandosi più che altro sulla cronologia, così da essere in grado in autonomia di pulire regolarmente le aree più sporche, impostando la potenza di aspirazione, il numero di passaggi ed eventualmente il lavaggio. Non manca ovviamente la personalizzazione, con la mappa di valutazione della pulizia, la priorità alle stanze più sporche, o le preferenze di pulizia intelligente (creando un piano in base al tipo di stanza o di pavimento). Con SmartScrub, invece, sarà possibile esercitare una pressione differente in specifiche aree della casa, il robot infatti effettuerà due passaggi esercitando sempre la stessa pressione, per combattere lo sporco più ostinato.

Alla base di iRobot Roomba Combo j9+ troviamo comunque tutte le funzioni e le specificità che contraddistinguono i prodotti dell’azienda, con il sistema di pulizia a 4 fasi, le doppie spazzole in gomma esclusive, la tecnologia D.R.I. per la pulizia dei tappeti. La mappa della casa viene acquisita 7 volte più velocemente, assegnando in automatico i nomi alle varie stanze esplorate. Inclusa in confezione troviamo la Clean Base con funzione di riempimento automatico, il cassetto della polvere viene svuotato in automatico (con capienza fino a 60 giorni), ed il liquido per il lavaggio viene a sua volta riempito in automatico (fino a 30 giorni di utilizzo). Il prezzo di vendita, con acquisto a partire da fine Ottobre, sarà di 1399 euro.

iRobot Roomba j9+

Le differenze con il modello precedente sono minime, oltre a non essere presente la base di svuotamento, iRobot Roomba j9+ ha tecnologia Carpet Boost (incrementa la potenza sui tappeti), un sistema di pulizia a 3 fasi e doppie spazzole in gomma. E’ in grado di rilevare in automatico la tipologia del pavimento, include tecnologia Dirt Detective e sistema operativo iRobot OS 7.0, con supporto ai comandi vocali, ma anche la navigazione PrecisionVision, per l’identificazione perfetta degli ostacoli incrociati sul cammino. Il prodotto può essere acquistato da fine Novembre, al prezzo consigliato di 999 euro.