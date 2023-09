Qualcomm, azienda leader nel settore della produzione di processori e microcomponenti per i dispositivi mobile, ha ufficializzato la collaborazione con Apple per la fornitura di una fondamentale componente per tutti i dispositivi degli anni a venire.

Uno degli elementi più performanti e richiesti dai produttori è senza dubbio lo Snapdragon 5G Modem-RF, un piccolo modem con connettività 5G che offre prestazioni incredibili in pochissimo spazio (ne avevamo parlato proprio poco tempo fa). Un componente che non è passato inosservato agli occhi di Apple, la quale ha deciso di integrarlo in tutti i propri smartphone dei prossimi anni.

Qualcomm ha confermato l’accordo con Apple

La conferma arriva dalla stessa Qualcomm, con una nota sul proprio sito ufficiale, infatti, l’azienda ha sottolineato la nuova collaborazione con Apple per la fornitura del suddetto prodotto su tutti gli smartphone in uscita nel 2024, 2025 e 2026. Sottolineando ancora una volta la leadership nel settore delle tecnologie 5G, e nella volontà dell’azienda di proporre un upgrade tecnologico il più velocemente possibile per la maggior parte degli utenti nel mondo.

Nell’attesa di poter toccare con mano i nuovi Apple iPhone 15, ricordiamo infatti saranno disponibili dal 22 settembre, l’attenzione delle aziende è già proiettata verso il futuro, per un mondo più connesso, e si spera in grado di fornire appunto una connessione più rapida, data la presenza di ancora troppe poche antenne per il 5G sul territorio italiano. Già si è iniziato a parlare di iPhone 16, con tante migliorie che Apple dovrebbe integrare all’interno del proprio dispositivo, per rivoluzionare ancora una volta il settore.