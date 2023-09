Per trasferire grandi quantità di dati o eseguire programmi da unità esterne, gli SSD portatili sono la soluzione migliore.

In questi giorni la piattaforma Amazon sta proponendo una SSD da 256 GB marca Netac ad un prezzo davvero molto interessante. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

SSD Netac da 256 GB in offerta su Amazon

L’interfaccia USB 3.2 Gen 2 dotata di SSD esterno, fino a 500 MB/s in lettura e 450 MB/s in scrittura ultra velocità. Design portatile sottile e sportivo, misura solo 100 x 29,4 x 9 mm (L x P x T) e pesa solo 30 g.

Questo prodotto è più resistente agli urti e più durevole grazie all’alloggiamento in alluminio resistente agli urti con telaio interno rinforzato. La scatola include il cavo USB 3.1 tipo C a A e USB 3.1 tipo C a C (adattatore), si adatta a latop, desktop, tablet, smartphone e altri dispositivi. L’unità a stato solido portatile compatibile per Windows/Mac/Android.

La velocità di trasmissione è ideale per trasferire dati di grandi dimensioni, inclusi video 4K, foto ad alta risoluzione, giochi e altro ancora. Seguendo questo link potrete aggiudicarvi la SSD appena descritta a soli 32.99 euro, scontata del 13%. La piattaforma offre, come la maggior parte delle volte, anche altri tagli di memoria, in base alle vostre esigenze.