In questa seconda metà di settembre c’è una novità molto interessante che riguarda tutti i clienti di Iliad. Il provider francese vuole presentarsi agli occhi del grande pubblico non solo attraverso le sue vantaggiose opzioni low cost, ma anche attraverso servizi sempre più interessanti per l’esperienza quotidiana nel campo della telefonia mobile. A breve gli utenti di Iliad avranno accesso anche ad un’app ufficiale.

Iliad, presto per gli utenti un’app su Android e iPhone

Dopo le numerose richieste da parte del pubblico, le indiscrezioni di queste ultime ore lasciano ben sperare circa un imminente rilascio dell’app ufficiale sia per gli smartphone Android e che per l’App Store di casa iPhone.

In linea di massima, le funzioni garantite da quest’app di Iliad dovrebbero essere speculari a quelle già messe in campo dagli altri operatori. Gli utenti avranno quindi modo di effettuare ricariche sul proprio conto, verificare i consumi della propria ricaricabile ed attivare nuove offerte in base alla loro disponibilità.

Ovviamente, con il rilascio di un’app ufficiale in casa Iliad terminerà la stagione delle app parallele che hanno accompagnato con maggiore efficacia gli utenti con device Android nelle scorse settimane.

Se il lancio imminente dell’app è una grande novità per gli utenti di Iliad, a settembre sul fronte commerciale il provider conferma una sua grande certezza come la promo Giga 150. I clienti che optano per questa promozione pagheranno come sempre 9,99 euro ogni trenta giorni e riceveranno consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 150 Giga per la navigazione di rete.