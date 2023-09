Iliad, torna l'offerta più AMATA dagli utenti con un servizio GRATIS

Per battere Iliad questa volta ci vorrà certamente qualcosa di più impegnativo da parte delle altre aziende. Il gestore infatti rende di nuovo disponibile sul sito ufficiale la sua vecchia promozione con 150 giga in 5G.

Iliad consente a tutti di avere 150 giga in regalo e il 5G nell’offerta da 9,99 €

Il meglio probabilmente deve ancora venire, ma nel frattempo gli utenti che si trovano sul sito di Iliad provano a trarre ogni vantaggio. Effettivamente sottoscrivere una delle promo che il gestore ha lanciato in questi mesi sarebbe stato perfetto per tutti. Risparmiare ed avere tutto allo stesso tempo tra contenuti come minuti, SMS e giga e ciò che tutti desiderano.

A tal proposito il gestore è riuscito a pubblicare delle proposte ogni volta piene di ogni cosa, con prezzi molto bassi. Dopo aver salutato ufficialmente l’offerta che concedeva a tutti 180 giga al mese, Iliad ripristina la sua vecchia Giga 150. Questa soluzione riesce con pochi euro a garantire il meglio, partendo da minuti senza limiti verso tutti e messaggi senza limiti ancora verso tutti.

Ovviamente non finisce qui visto che non si tratterebbe di un’offerta di Iliad se non ci fossero tanti giga al suo interno. La Giga in questione ne offre ben 150 con un regalo ben accetto: si tratta della connessione in 5G che è gratis. Non bisognerà pagare cifre ulteriori per portare a casa il miglior standard di rete, ma bisogna ricordare le regole.

Chi sceglie di utilizzare il 5G deve avere ovviamente uno smartphone che sia compatibile. Inoltre, se siete coscienti di non frequentare zone coperte da questo standard di rete, sarà inutile averlo.