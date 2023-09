Sono in arrivo delle brutte notizie per alcuni clienti di Vodafone. Nei giorni scorsi, infatti, l’operatore telefonico ha comunicato l’imminente arrivo di nuove rimodulazioni riguardanti il costo di alcune offerte di rete mobile. Come alternativa, però, gli utenti potranno scegliere se attivare o meno un’altra offerta. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, l’operatore telefonico annuncia l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni

A partire dal prossimo mese, alcuni clienti del noto operatore telefonico Vodafone vedranno aumentare il costo del rinnovo della propria offerta. In particolare, l’operatore ha comunicato l’arrivo di queste rimodulazioni tramite un apposito SMS. Ecco qui di seguito l’SMS inviato dall’operatore.

“Vodafone, modifica contrattuale: per le mutate condizioni di mercato, dal primo rinnovo successivo al 14/10/2023, la tua offerta Gold avra’ un costo di 1,99 euro al mese in piu’. Per te, fin da subito e gratuitamente, Vodafone Club per 12 mesi, chiamando il 42100. In alternativa, puoi mantenere invariati i costi della tua offerta scegliendo la nuova offerta Gold Light con gli stessi Giga, minuti e 100 SMS, rispondendo gratuitamente con testo SI a questo SMS entro il 14/10/2023”.

Come riportato anche in questo messaggio, gli utenti coinvolti potranno decidere di attivare un’offerta alternativa Light che avrà dunque lo stesso costo per il rinnovo mensile. In alternativa, comunque, gli utenti potranno sempre decidere di esercitare il proprio diritto di recesso senza penali ed altri costi. Secondo i colleghi di Mondomobileweb.it, le offerte maggiormente coinvolte da questi aumenti saranno Vodafone Silver, Bronze e Gold. Non è però da escludere che possano essere coinvolte anche altre offerte di rete mobile.