L’impegno della maggior parte delle aziende è di ridurre al massimo l’utilizzo del carbone per la produzione di energia da utilizzare nelle proprie fabbriche, Apple ha compiuto enormi passi in avanti negli ultimi anni, sino ad arrivare al lancio di un prodotto Carbon Neutral: l’Apple Watch Series 9.

Grazie alle innovazioni progettuali e all’utilizzo di energia pulita, l’azienda è stata in grado di ridurre le emissioni nella produzione del suddetto modello del 75%, riuscendo così a compensare anche le stesse emissioni che verranno prodotte nella commercializzazione e nella distribuzione dello stesso. Un piccolo/grande traguardo che vuole segnare un nuovo punto di svolta verso un futuro più green, con la stessa Apple che vuole rendere ogni prodotto Carbon Neutral entro il 2030.

Apple Watch Series 9 è davvero Green

Sono tante le accortezze dell’azienda per la riduzione dell’impatto ambientale, il cuoio è stato interamente rimosso nella linea di prodotti, il packaging (solo per gli Apple Watch) verrà realizzato con un materiale differente a base di fibre, mentre negli iPhone inizieremo a vedere materiale riciclato. Più nello specifico, parlando dell’Apple Watch carbon neutral, troviamo i seguenti dati: il 100% dell’energia utilizzata per la produzione è pulita, il 30% dei materiali utilizzati è riciclato o rinnovabile ed il 50% delle spedizioni non avverrà tramite velivoli inquinanti.

Piccoli passi che ci permettono comunque di vedere ed apprezzare una luce in fondo al tunnel, in un momento storico in cui tutti noi siamo sotto accusa, in seguito ad anni di poca attenzione verso il cambiamento climatico e l’inquinamento ambientale, che ci hanno portati sull’orlo del baratro.