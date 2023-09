One Piece fa RECORD, la serie TV più vista su Netflix

Numerose serie stanno rubando tantissimi minuti ed pure agli utenti di Netflix durante il mese di settembre.

Partendo dal terzo posto non si può non valutare Ragnarok, la sua terza stagione che sta entusiasmando tanto chi ha un abbonamento Netflix. Il famoso supereroe dovrà occuparsi infatti di risolvere tutti i problemi della cittadina norvegese nella quale si trova, attanagliata già dallo scioglimento dei ghiacci e dall’inquinamento. Potrebbe essere un’ottima soluzione guardare tutte e tre le stagioni per chi non l’ha mai visto.

Al secondo posto c’è una nuova serie TV che soprattutto nelle ultime due settimane ha portato tantissime visualizzazioni sulla piattaforma. Si tratta di Who is Erin Carter?, in grado di registrare numeri senza precedenti. La vera star in assoluto però è sicuramente la serie TV che si trova al primo posto, in grado di monopolizzare l’attenzione in 85 paesi del mondo.

Netflix, One Piece infrange i record: è la serie TV più vista inoltre 84 paesi del mondo

One Piece sta portando tantissimi benefici a Netflix, con tante persone che non sono iscritte e che lo stanno facendo ora proprio per guardarla. La famosa serie TV che in 85 paesi del mondo è la più guardata del momento, riprende tutte le vicende del famoso manga giapponese di Rubber Cappello di Paglia, in questo caso Monkey D. Luffy.

La strada verso la grande rotta e soprattutto verso il One Piece sarà lunga e tortuosa, ma la ciurma non si tirerà mai indietro. Sono attualmente disponibili i primi 8 episodi, con la conferma che ne arriveranno altri ma non si sa precisamente quando.