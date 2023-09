In seguito alla sviluppo dell’Intelligenza artificiale non possiamo non parlare della possibilità di realizzare la propria musica grazie a Stable Audio.

Stable Audio è un tool che consente di generare musica praticamente da 0 grazie all’utilizzo di una specifica tecnica definita latent diffusion.

Quest’ultima consente non solo di generare clip musicali molto più lunghe, parliamo di circa 45 secondi, ma anche di più alta qualità, a 44.1 KHz.

Tutto questo in maniera totalmente gratuita.

Ma vediamo ora come funziona Stable Audio e per quale ragione ha destato un così grande successo.

Stable Audio, ecco come puoi creare la tua musica

Ovviamente il motivo del successo di Stable Audio, è facilmente comprensibile.

Come si può non amare una tecnologia che consente di creare la propria musica solo sulla base di alcune indicazioni testuali e senza nemmeno dover avere chissà quale conoscenza del settore.

Sicuramente non la penseranno in questo modo i musicisti e coloro che hanno impiegato anni nello studio di questa disciplina.

Tuttavia, è ormai già abbastanza noto, il fatto che, l’applicazione dell’intelligenza artificiale, non venga vista di buon occhio da tutti.

Ma ritorniamo a Stable Audio.

Accedendo al piano free del tool, si avrà la possibilità di creare un massimo di 20 brani al mese, dalla durata di 45 secondi ognuno.

La versione gratuita del tool è stata addestrata su oltre 800.000 file audio ed è destinata esclusivamente all’utilizzo puramente creativo e personale.

Tuttavia sono presenti anche dei piani a pagamento fruibili, per esempio, dalle aziende, ed è quello chiamato piano “Enterprise”.

Ma, per il momento, concentriamoci sulla versione gratuita della piattaforma e vediamo come va utilizzata.

Innanzitutto, come ovvio che sia, bisogna andare sul portale ufficiale di Stable Audio e cliccare sul pulsante “Try It out”. Da qui vi verrà chiesto di effettuare una registrazione gratuita del vostro account o utilizzare l’identificazione di Google nel caso ne foste in possesso.

Dopo aver avvertito e spuntato adeguatamente tutti i documenti digitali circa i termini e le condizioni del tool, sarà possibile accedere alla sua interfaccia ufficiale.

Giunti fino a qui, basterà inserire:

Il prompt in inglese , ovvero la porzione di testo da inserire, indispensabile per far comprendere alla macchina cosa vogliamo che questa realizzi;

, ovvero la porzione di testo da inserire, indispensabile per far comprendere alla macchina cosa vogliamo che questa realizzi; Il tempo di durata , che se non specificata resta a 45 secondi , la lunghezza massima e standard consentita dal tool.

, che se non specificata resta a , la lunghezza massima e standard consentita dal tool. Dopo di che bisognerà semplicemente selezionare Invio, rappresentato dall’icona di una freccia che punta verso destra.

Il servizio potrebbe impiegare giusto un po’ di tempo prima di compiere la sua magia.

Al termine della realizzazione, potete riascoltare la musica appena generata tutte le volte che volete, e magari sbizzarrirvi anche abbinando un testo.

Assolutamente niente male,vero ?