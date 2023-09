Se siete alla ricerca di un notebook dalle prestazioni massime, con uno schermo bello grande e l’affidabilità che pochi marchi possono garantirvi? Abbiamo il prodotto che fa per voi.

Stiamo parlando di Asus Vivobook Pro 16, attualmente proposto ad un prezzo scontato sulla piattaforma Amazon. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Asus Vivobook Pro 16 in offerta su Amazon

Il notebook è dotato di Processore Intel Core di Tredicesima generazione i9-13900H, di un sistema di raffreddamento a doppia ventola e tripla ventilazione, e di grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 questo Notebook è progettato per offrire le massime prestazioni per tutto ciò che è creativo. Vivobook Pro 16 è l’ideale per diffondere le tue idee creative in modo semplice e veloce anche grazie alla porta Thunderbolt 4 USB-C ultraveloce che supporta la ricarica rapida e i trasferimenti di dati fino a 40 Gbps.

Potete utilizzare Vivobook Pro 16 per giocare e godere di un chiaro vantaggio grazie al MUX Switch: la GPU invia i fotogrammi grafici direttamente al display senza passare per la CPU, un trucco interessante che riduce la latenza e aumenta la frequenza di aggiornamento.

Perfetto per chi cerca un Notebook dal design distintivo e dalle massime prestazioni per tutto ciò che è creativo, sia che tu sia un artista, un vlogger, un creatore di video, un musicista o semplicemente qualcuno a cui piace divertirsi. Attualmente è disponibile sulla piattaforma Amazon a questo link, al prezzo di 1599 euro.