Nel corso di questi ultimi anni la Postepay ha attirato sempre più clienti su base nazionale. La carta di credito ricaricabile che Poste Italiane mette a disposizione del pubblico rappresenta una soluzione ideale sia per effettuare acquisti sul territorio sia per effettuare acquisti nei diversi marketplace online.

Postepay, ora disponibile anche una versione a costo zero

L’obiettivo di Poste Italiane in questa fase storica è quello di allargare ancor di più la platea degli utenti di Postepay, anche per modulare il servizio sulle diverse esigenze del pubblico. In tal senso, si spiega il rilascio di una nuova versione della carta, completamente digitale ed anche a costo zero.

La Postepay Digital può essere definita come una versione dematerializzata della carta rispetto alla sua versione tradizionale, disponibile direttamente su smartphone attraverso le app Wallet su iPhone e sui device Android di ultima generazione.

Le funzioni della Postepay Digital sono speculari rispetto a quella della carta tradizionale. Gli utenti potranno effettuare pagamenti in loco e online, ricevere ricariche così come inviare pagamenti P2P ad amici e contatti della rubrica.

Una differenza di questa versione dematerializzata rispetto alla versione Evolution di Postepay, è l’assenza di IBAN. Al netto di un risparmio pari a 1,25 euro, gli utenti non potranno inviare né ricevere bonifici.

In linea con tutte le altre versioni della carta, anche la versione di Digital di Postepay prevede un processo di attivazione da compiere nei diversi centri di Poste sul territorio italiano. Agli utenti non sarà richiesto, sottolineano ancora una volta, nemmeno il costo di rilascio pari a 10 euro.